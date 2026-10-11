Germania: el atleta Joel Silva fue convocado a la Selección Nacional para competir en Ecuador

El adolescente de 17 años que recientemente obtuvo el campeonato nacional en los 110 metros con valla en Venado Tuerto, acaba de ser convocado para representar a nuestro país en Cuenca, Ecuador, en el Campeonato Sudamericano U18 que se disputará los días 11, 12 y 13 de diciembre.

Joel Pertenece a la Escuela Municipal de Atletismo que conduce el profesor Sergio Mercado, y tiene presencia en la ciudad cabecera, Germania, de donde es el atleta mencionado, e Iriarte.

El germaniense entrena bajo las órdenes de Mercado desde los 14 años, inicalmente su especialidad era salto en largo, pero el profesor notó sus condiciones para vallas y hoy se ven los resultados. Del mismo modo que propuso esta traspado en la especialidad, hoy sumó al entrenamiento de Joel, a Renzo Crismachi, un destacado atleta, que lo entrena de manera diferenciada, ya que el nivel alcanzado así lo requiere.

El adolescente, que viene sumando logros en diferentes escenarios, como fueron los Torneos BOnaerenses donde logró el oro el año pasado, el Campeonato Provincial de Federados este año, entre otros, logró superar la marca requerido, oicialmente, para estar donde el presente lo encuentra; Mercado explicó a Distrito Interior que se requieren 14 segundos, 45 centésimas, para poder acceder al Sudamericano de diciembre, y Joel midió 14 segundos, 42 centésimas.

Dada su corta edad y los logros obtenidos, más sus condiciones naturales, y el empeño y compromiso que pone en los entrenamientos, Germania y e distrito de General PInto, que cuenta con varios atletas con buenas marcas, está ante uno de los máximos exponentes actuales del atletismo nacional con vallas.