«En General Pinto valoramos y acompañamos a las empresas que deciden radicarse» (VIDEO)

El intendente de General Pinto, Fernando Rodríguez, dijo que el municipio valora y acompaña a las empresas que deciden instalarse en el distrito; lo manifestó en la presentación en sociedad de CruzCampo, la firma, que cuenta con el aval de El Malambo, de General Villegas.

El mandatario fue parte de la jornada que tuvo lugar días pasados, mediante la cual propietarios y equipo técnico y comercial de CruzCampo terminó de afianzar su presencia en la comunidad, donde opera desde hace aproximadamente un año.

Desde el Estado local, aseguró Rodríguez, se brindan todas las herramientas materiales, administrativas y jurídicas al alcance para que decidan quedarse, tal el caso de esta firma y San Mariano, el feed lot que se encuentra en Coronel Granada.

Con el respaldo de Bayer, fuertes en tecnología y financiación, además de la historia que los respalda, tienen muchas y buenas expectativas en la respuesta que los productores comenzaron a mostrar.

Con las oficinas ubicadas sobre la RN 188, frente al Acceso a la ciudad cabecera, inicia una etapa de potenciación de los productos que los mantienen posicionados entre las empresas vinculadas al agro más convenientes.