General Villegas: arribó al hospital la nueva mesa de anestesia recientemente adquirida por la cooperadora

Sobre el fin de semana las autridades del nosocimio recibieron el flamante equipo, una mesa de anestsia (también conocida como máquina de anestesia o torre de anestesia), que fue adquirida con el excedente de la compra de la ambulancia, con los fondos recaudados en el último Remate del Novillo Blanco que organiza la Sociedad Rural.

Este elemento resulta determinante en la modernización de quirófanos, teniendo en cuenta que viene a reemplazar a una de las dos con las que cuentan los especialistas.

De este modo, explicaron a Distrito Interior, los dos quirófanos existentes cuentan con mesa de anestesia de última generación.

El próximo martes a las 13:30 horas será realizada la presentación en sociedad y entrega formal de esta adquisición.