En el marco de una investigación iniciada a raíz de un hecho de robo ocurrido en un comercio de la localidad de Germania, donde autores ignorados habían ingresado al establecimiento tras violentar un ventiluz, sustrayendo mercadería de su interior, personal policial llevó adelante distintas tareas investigativas y recabó testimonios que permitieron avanzar en el esclarecimiento del ilícito.

Como resultado de las diligencias realizadas, se logró establecer la participación de los responsables y recuperar la totalidad de los elementos sustraídos.

Puesta en conocimiento la autoridad judicial interviniente, se impartieron las directivas correspondientes y se cumplimentaron las medidas judiciales dispuestas.

Intervienen la UFIJ N.º 12 y el Juzgado de Garantías del Joven.