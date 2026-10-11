El público colmó el SUM en la segunda peña organizada por Bomberos Voluntarios en General Villegas

En la noche del sábado pasó la segunda Peña de los Bomberos Voluntarios de General Villegas, una propuesta que por segundo año consecutivo cumplió con el fin: reunir a la familia para disfrtar de la danza y el canto argentino.

Lo recaudado es volcado al sostenimeitno y crecimiento de la institución, que requiere de manera permanente de diferente necesidades para poder dar siempre respuesta a la comunidad al ser requerida.

Artistas de la ciudas y localidades vecinas, tanto cantores como cuerpos de baile, participaron ad honorem de la Peña que tuvo una respuesta multitudinaria.

La gratuidad de los artistas permitió que la entreda fuera de apeas $ 5.000, convirtiendo al evento totalmente accesible para que nadie se viera imposibilitado de participar.

Los integrantes del Cuerpo Activo, de Reserva y Comisión Directiva, entre otros, estuvieron a cargo de la cantina que ofreció diferentes propuestas gastronímicas; además la gente pudo llevar su equipo de mate y repostar agua allí.

El éxito de esta edición confirma la realización de la tercera prevista para octubre de 2027.