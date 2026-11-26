Con la presencia de unos 25 socios, la entidad presentó la Memoria 2025-2026, un balance de un año que abarcó el cierre de la gestión anterior y el primer año de la Comisión Directiva encabezada por Guillermo Moreno.

El miércoles 25 de noviembre, la Sociedad Rural del Partido de General Villegas realizó su Asamblea General Ordinaria. Allí se presentó la Memoria 2025-2026, que recorrió lo hecho durante un ejercicio compartido entre la gestión anterior y la nueva Comisión Directiva, que asumió en diciembre de 2025. Los socios aprobaron la Memoria y el Balance del ejercicio.

Entre los temas principales del año se destacaron la eliminación de la Tasa por Control de Marcas y Señales, el convenio del Consorcio de Caminos de Santa Eleodora, las mejoras en el predio de Ruta 188 y el encuentro de la Sociedad Rural Argentina realizado en Villegas. También se repasaron las reuniones en los pueblos del Partido, la Expo Rural 2025, las acciones en educación, el trabajo del Ateneo y la campaña de vacunación de FUVISA.

Un capítulo especial fue el Novillo Blanco 2026, que alcanzó un récord histórico de $190.000.000 a beneficio del Hospital Municipal. La mirada ya está puesta en 2027, cuando el Novillo Blanco cumpla 100 años.

Al finalizar, el presidente de la entidad, Guillermo Moreno, dialogó con los medios presentes, y los socios compartieron una picada de camaradería.

“Quiero agradecer el trabajo en equipo de la Comisión Directiva, del personal y de los socios que nos acompañan. Queda mucho por hacer, pero estamos trabajando mucho y con el foco puesto en el año que viene, cuando vamos a tener grandes festejos por los 100 años del Novillo Blanco, con la Expo como parte de esa celebración”, destacó Moreno.