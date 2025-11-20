Vecinos presentaron nota al municipio para que sea retirada la bicisenda de General Villegas

Con un total de aproximadamente 120 firmas de comerciantes, vecinos, incluso de otras calles de la ciudad, se realizó formalmente el pedido al municipio que sea retirada definitivamente la bicisenda que se encuentra en la calle Sarmiento desde Lavalle hasta Chassaing Sur, mediante una nota que fue presentada por Mesa de Entradas y en el Concejo Deliberante.

El motivo principal de este pedido es que la traza no ha cumplido con el objetivo por el que fue creada, por el contrario, ha generado múltiples inconvenientes.

Entre los principales inconvenientes se observan circulación constante de motocicletas, peatones, vehículos sobre la bicisenda lo que representa un riesgo para la seguridad vial.

Dificultades para el ingreso y egreso de vehículos particulares, y de carga a los domicilios y los locales comerciales.

Reducción de espacios de estacionamiento, afectando directamente la actividad económica de los comercios de la zona.

Falta de control y mantenimiento, lo que hace que se use para fines distintos a los previstos.

Los firmantes dejan en claro que el pedido no representa una exigencia, sino un pedido para que se evalúe la posibilidad del retiro o reubicación, buscando una solución que priorice tanto la seguridad vial como el normal desenvolvimiento de la vida vecinal y comercial.

A su vez, se le pidió a la presidencia del Concejo Deliberante una reunión con los ediles para presentar personalmente el tema y analizarlo; la urgencia con que esto sucedió este miércoles, se debe a que urge sea tratado antes del inicio del receso de sesiones en el que ingresará el Cuerpo.

La bicisenda fue puesta en funcionamiento en el año 2019 por la Gestión de Eduardo Campana, propuesta por el entonces Secretario de Obras Públicas Daniel Cepa, el objetivo, además de representar una obra de reurbanización, aportaría seguridad a los ciclistas. Desde entonces, no dejó de ser motivo de discusión.

Con el paso del tiempo, se le fueron quitando los elementos que la delimitaban, lo que permitió que su trazado se desdibujara para los conductores, y poco a poco los automóviles fueron invadiéndola parcialmente, las motos totalmente y los camiones de reparto a utilizarla para descarga. En conclusión, circular en bicicleta por la bicisenda paso a ser un riesgo.