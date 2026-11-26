El miércoles 18, el matrimonio que habita una vivienda en la calle Pellegrini 170 de la localidad perteneciente al distrito de General Pinto, se ausentó del lugar dirigiéndose cada uno a un destino diferente; eso ocurrió entre las 20 y las 20:20 horas.

Veinte minutos después un sujeto, que no está claro si actuó solo, ingresó para robar.

Según lo recabado, previo a cometer el delito, tanteó la puerta de ingreso de una vivienda ubicada a unos metros, la que estaba cerrada, por eso se presume que siguió hacia el domicilio indicado.

Allí una puerta trasera, propia de la confianza por la tranquilidad del lugar estaba abierta; por otra parte, la mujer no se encontraba muy lejos del lugar.

El desconocido logró ingresar sin violentar nada y una vez en el interior se hizo de dinero, moneda nacional y dólares, en una importannte suma, retirándose luego con el botín. Esta secuencia duró apenas unos 15 minutos.

No fue hasta cerca de las 23 horas de ese miércoles que advirtieron lo ocurrido. El hombre de la casa fue hasta el lugar donde guardan el dinero y halló el faltante.

A partir de allí, y luego de radicar la denuncia en la sub comisaría de Granada, revisaron las cámaras de seguridad, las que les permitieron armar parte de la secuencia anteriormente descipta.

Desde entonces hasta el momento, si bien desde la Policía Comunal comunicaron que se encuentran abocados al esclarecimiento del hecho, las víctimas, que establecieron contacto con Distrito Interior, manifestaron su preocupación ante la falta de novedades.

Días antes de lo ocurrido en este inmueble, la estación de servicio Shell, que pertenece a la firma Martínez, ubicada sobre la RN 188, también fue víctima de un hecho similar.

Dado que no trascendieron detalles, probablemente a causa de la investigación que se lleva a cabo, nos permitimos pensar que podría tratarse del mismo autor, incluso, teniendo en cuenta otros casos similares en la zona, podría tratarse de personas foráneas que actuaron al boleo o con un entregador.

Como sea, la calma de pueblo en la que viven, o vivían, los vecinos de Coronel Granada, se ve, como mínimo alterada.

NdR

Las víctimas facilitaron a nuestro medio imágenes que decidimos no publicar con el fin de no entorpecer la investigación en caso que las mismas sean elemento de prueba.

En la foto de portada, el frente de la vivienda en la que sustrajeron dinero.