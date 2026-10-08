General Pinto: el viernes, en el gimnasio del CEF, se realiza el primer sorteo de viviendas para dos de los grupos inscriptos

Este viernes 9 de octubre la Municipalidad de General Villegas realizará el sorteo de una parte de las 129 viviendas sociales en la ciudad cabecera.

Será en el gimnasio del CEF N° 58 a las 17 horas.

En esta oportunidad los participantes serán las personas con discapacidad y empleados estatales, municipales, provinciales y nacionales.

Las que se sortearán este viernes, son 6 para personas con discapacidad, sobre un total de 9 inscriptos, y 64 para empleados municipales, bomberos, y trabajadores estatales de provincia y nación, sobre un total de 89 inscriptos.

Las restantes 59 se sortearán el viernes 16 de octubre, y comprende a 378 inscriptos.