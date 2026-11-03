El ómnibus municipal de General Villegas priorizará el transporte escolar dentro del distrito

La medida, comunicada hace unas horas por el intendente Gilberto Alegre, se mantendrá mientras persista este escenario, por lo cual, el colectivo municipal limitará su circulación al ámbito del partido de General Villegas, priorizando el traslado de estudiantes a establecimientos educativos de nivel primario y secundario.

La decisión se fundamenta en la situación económica que atraviesa el país, que golpea de lleno a los municipios y en la necesidad de organizar y preservar los recursos disponibles para hacer frente a posibles contingencias derivadas de las condiciones climáticas asociadas al fenómeno de El Niño.

La disposición comprende también los traslados vinculados con actividades educativas especiales, deportivas y culturales, con el objetivo de sostener el acompañamiento municipal a las instituciones y sus comunidades.

Alegre reconoció que la medida puede generar inconvenientes para quienes habitualmente solicitan el servicio. Al respecto, expresó: “Sabemos que esto trae inconvenientes a quienes han solicitado el transporte para realizar viajes, pero hoy tenemos que priorizar la realidad que estamos viviendo”.

El Intendente también pidió disculpas por las dificultades que esta reorganización pueda ocasionar y agradeció la comprensión de los vecinos.

La restricción no tiene una fecha de finalización establecida: se mantendrá mientras persistan las condiciones climáticas asociadas al fenómeno de El Niño que motivan la previsión de recursos y la reorganización del servicio.

De esta manera, el Gobierno Municipal busca priorizar el acompañamiento a las comunidades educativas y administrar los recursos disponibles frente a un escenario económico y climático que exige previsión, expresaron desde el Ejecutivo.