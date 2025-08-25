En la plazoleta del barrio Fonavi II, las agrupaciones murgueras y vecinos, festejaron el Día del Niño

Un año más los niños tuvieron la celebración de su Día en la plazoleta Pabellón Nacional, del barrio Fonavi II, ubicada frente al CAPS del barrio, organizado por las agrupaciones murgueras y vecinos.

La propuesta incluyó chocolate, masitas, tortas, juegos, peloteros, un payaso en zancos que animó la tarde, carreras y hasta partidos de fútbol; todo haciendo uso de la infraestructura del lugar.

El sol acompañó y ayudó a soportar el viento que por momentos se hacía sentir con fuerza, sin embargo no fue impedimento para que la fiesta, por un nuevo año de manera consecutiva se realizara en un lugar que resulta tradicional para estos festejos.

Niños y niñas del barrio, y barrios cercanos, dijeron presente, acompañados en la mayoría de los casos por sus familias, que en grupos, compartían principalmente el mate mientras los más chicos se divertían.

De este modo, las agrupaciones murgueras, con el acompañamiento de vecinos, y parte d ela comunidad que hizo su aporte con donaciones, cumplieron con el objetivo de honrar una de las etapas más lindas de la vida.