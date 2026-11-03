Opinión: el hackeo a Binance reabre el debate sobre la seguridad de los exchanges y acelera el interés por la autocustodia

El ataque informático que afectó a Binance, el mayor exchange de criptomonedas del mundo por volumen de operaciones, volvió a poner bajo la lupa los riesgos de la custodia centralizada de activos digitales. El incidente, ocurrido el 29 de octubre, involucró movimientos no autorizados de aproximadamente US$6.300 millones desde billeteras operativas de la plataforma, según estimaciones de la compañía y análisis de transacciones en blockchain.

Para Alvin Kan, COO de Bitget Wallet, el episodio representa un fuerte golpe a la confianza en la infraestructura centralizada del sector y podría acelerar un cambio en la forma en que inversores e instituciones administran sus activos digitales. «Este incidente podría acelerar una nueva ola de adopción de la autocustodia, especialmente entre instituciones e inversores de largo plazo que están reconsiderando su exposición a los exchanges. Sin embargo, un aumento temporal de los retiros no necesariamente implica un cambio estructural. Para confirmar esa tendencia habría que observar una caída sostenida de las reservas en exchanges y un crecimiento de la actividad en billeteras de autocustodia», explica Kan.

La investigación preliminar de Binance apuntó inicialmente al posible compromiso de la computadora de un ingeniero del área DevOps, que habría permitido a un atacante acceder a un contenedor de servicios y ejecutar retiros no autorizados. Posteriormente, la compañía informó que había identificado otros puntos de vulnerabilidad. Hasta el momento, Binance señaló que no encontró evidencias de filtración de claves privadas de sus billeteras.

Como respuesta, la plataforma suspendió temporalmente los retiros mientras revisaba sus sistemas y aseguró que cubrirá las pérdidas con recursos propios y de su fondo SAFU. También informó que, en coordinación con socios del ecosistema, logró congelar alrededor de US$3.000 millones en activos vinculados al incidente. Entre las compañías que intervinieron se encuentran los emisores de stablecoins Tether y Circle.

Alvin Kan también señala que el caso deja en evidencia que los riesgos de la custodia centralizada no se limitan a la protección de las claves privadas. Las vulnerabilidades en los sistemas operativos y en los mecanismos de autorización de transacciones pueden convertirse en puntos críticos para la seguridad de los activos. «Las conclusiones preliminares de Binance apuntan a un compromiso de los accesos operativos. Esto demuestra cómo una sola vulnerabilidad puede poner en riesgo una cantidad significativa de activos. Para prevenir incidentes similares, la industria necesita controles de acceso más estrictos, aprobaciones independientes de transacciones y sistemas capaces de contener posibles fallas», sostiene.

Otro aspecto relevante fue la intervención de los emisores de stablecoins, que permitió congelar parte de los activos involucrados. Para Kan, esta respuesta muestra tanto las posibilidades como las limitaciones de los mecanismos centralizados dentro del ecosistema. «El congelamiento de miles de millones de dólares en stablecoins demuestra que la intervención centralizada puede ayudar a limitar las pérdidas, pero también evidencia la dependencia de intermediarios. Al mismo tiempo, los atacantes pueden aprovechar protocolos DeFi para mover activos antes de que se produzca una intervención. Ni la centralización ni la descentralización garantizan por sí solas la seguridad», agrega.

En este contexto, el incidente también reabre el debate sobre la relación entre seguridad, liquidez y confianza en el mercado cripto. Su impacto sistémico dependerá de factores como la normalización de los retiros, la transparencia sobre las reservas y la capacidad de las plataformas para demostrar que sus operaciones siguen siendo sólidas. Para Kan, la autocustodia puede reducir los riesgos asociados a la concentración de activos en un único intermediario, pero requiere nuevas responsabilidades en materia de protección.

«La autocustodia permite a los usuarios tener control directo sobre sus fondos y reduce los riesgos de concentrar los activos en una sola entidad. Pero ese control también necesita protección. La prioridad de la industria debe ser combinar una gestión segura de claves, detección proactiva de amenazas y mecanismos de protección en cada transacción, para que la seguridad esté incorporada desde el diseño y no dependa exclusivamente de los usuarios», concluye.

(*) Por Mariano Verrina, periodista; trabajo como prensa y relaciones públicas en Sherlock Communications