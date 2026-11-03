ESTA MADRUGADA: incendio en una vivienda del barrio El Chaparral, no descartan la intencionalidad

A las 3 horas de esta madrugada bomberos voluntarios acudieron a un incendio estructural en una precaria vivienda del barrio El Chaparral.

A su llegada no había personas en su interior, ya que quienes la habitaban habrían salido por sus propios medios, por lo tanto las pérdidas contabilizadas son solamente materiales.

Dado lo reciente no se estableció fehacientemente la causa del inicio del fuego, aunque los primeros datos indican que se habría tratado de un incendio intencional. En el lugar se encontraba una joven mujer junto a un bebé, quienes habrían sido trasladados al hospital preventivamente.

Habría un sospechoso.

En en lugar también trabajó personal de la Policía Comunal y la Guardia Urbana.