Lucas Cantrel y Milagros Miranda, inauguraron el sábado 7 de febrero un nuevo espacio comercial, innovador y atractivo.

«Somos un emprendimiento nuevo en General Villegas, con muchas ganas de trabajar y de brindar un buen servicio.

Venimos a sumarnos a un rubro que ya tiene trayectoria en la ciudad, aportando nuestra forma de trabajar, asesoramiento y opciones para todos los presupuestos, desde lo económico hasta líneas premium», dijeron a Distrito Interior en el showroom ubicado en calle Belgrano y Azcuénaga.

El espacio exhibe buena parte de los productos que ofrecen, distribuidos y presentados de manera vanguardista y cómoda.

Jireh, es un proyecto que demandó, solamente para la puesta a punto del lugar, alrededor de once meses, tiempo en que además se optimizaron todos los engranajes de esta nueva empresa, desde lo scontactos para obtener calidad y precios, hasta el modo en que se responderán las consultas vía Whatsapp o redes y la concreción de cualquier operación.

Tal es el detalle, que hasta el nombre tiene un por qué. «Jireh, que significa Dios proveerá, además de ser una frase que me acompaña en la vida», expresó Lucas, agregando que «a su ves es una marca que nos identifica», en referencia a la venta de celulares; «entendemos que al oír o ver Jireh, la gente sabrá que se trata de nosotros»,

Para ontactos el Whatsapp es el 3388 567000, en redes @@jirehmateriales.gv

El lugar cuenta con todo lo necesario para instalaciones de agua, gas y desagües, grifería, cerámicas, porcelanatos y revestimientos.

«Invitamos a la gente a conocernos, a acercarse al local, lugar lindo y amplio, o a seguirnos en redes, y descubrir una nueva alternativa en la ciudad», comentó esta pareja de jóvenes emprendedores que suman valor agregado a la ciudad, siendo una referencia o inspiración para aquellos que a pesar de las ganas y posibilidades aún no dieron el primer paso en cualquier rubro o servicio.