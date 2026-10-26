«Les pido por favor a todos que nos acompañen hasta que sepamos la verdad, que pague quien tiene que pagar»

Ayer por la tarde ciento de personas acompañaron a la familia de Alessandro Tamburi, que pide por el esclarecimientos de lo ocurrido el pasado 12 de octubre.

Alesandro, tenía 32 años, era Ingeniero en Recursos Naturales y Medio Ambiente, fue hallado sin vida en el interior de su vivienda ubicada en la calle Rivadavia, entre Parra y Panacea de General Villegas. La principal hipótesis es la del suicidio, sin embargo, principalmente sus padres sostienen que hay suficientes pruebas para determinar que ese no fue el desenlace.

Es a partir de ello que decidieron marchar en silencio por las calles céntricas, logrando el apoyo necesario de vecinos que también necesitan claridad sobre el caso.

Las únicas dos personas que hicieron uso de la palabra fueron sus padres, quienes encabezaron la marcha junto a su otro hijo, menor que Alessandro; Francesco.

«Alessandro era padre, hijo, nieto, excelente en todo. Era un luchador, era un tipo que no dejaba nada al azar. Estaba terminando una plataforma digital de servicio para General Villegas. Quiero saber lo que pasó con mi hijo, quiero justicia, nada más».

Tras el cerrado y prolongado aplauso de los participantes, su mamá dijo:

«Les agradezco a todos haber estado desde el primer momento, todos los mensajes que hablan de él, y de nosotros también.

Él tenía lso vaores que nosotros le inculcamos. Estoy segura, pero muy segura … tengo muchísimas dudas; quiero que se sepa la verdad.

La verdad tiene que llegar. Les pido por favor a todos que nos acompañen hasta que sepamos la verdad de Alessandro, que pague quien tiene que pagar