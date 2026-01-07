Silvia Álvarez asumió la Dirección de Turismo de General Villegas (VIDEO)

La funcionaria que acompaña a la Gestión de Gilberto Alegre desde la primera hora, incluso, es una de las «incondicionales» al mandatario municipal, asumió ayer el nuevo cargo al frente de la Dirección de Turismo.

El nuevo cargo depende de la Secretaría de Producción, Promoción y Medio Ambiente, que dirige la bungense Mónica Espertino.

Hasta el año anterior, la Secretaría de Deportes que estuvo a cargo de Álvarez, comprendía también Turismo; lo que ahora ha ocurrido es el desdoblamiento, lo que le permitirá llevar a cabo acciones más concretas en la difusión de lo que el distrito tiene para ofrecerle a los visitantes, incluso a los propios habitantes.

En ese sentido, si bien aclaró que es todo reciente, proyectan acciones que permitan que muchos vecinos conozcan más en profundidad el distrito, ya sea desde la ciudad cabecera hacia los pueblos, o viceversa, teniendo, como siempre, que se trata de un todo.

Esta mañana la funcionaria recibió a Distrito Interior en su despacho, en el que acaba de desembarcar, para cumplir este nuevo rol que le presenta un gran desafío.

Así mismo, reconoció el acompañamiento al intendente, a quien reconoció como una persona de capacidad en la Gestión, quien avala las ideas con las que planean iniciar a trabajar.