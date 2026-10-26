General Pinto cerró los festejos por los 157 años de su fundación a puro baile y cuarteto

La ciudad cumplió 157 años de su creación el pasado 23 de octubre, día en que comenzaron los festejos de acuerdo a lo programado a pesar de las condiciones meteorológicas que fueron una amenzada constante.

El viernes se realizó el acto ocicial en la Plaza Principal «Arturo Massey» y al día, siguiente, de cara al fin de semana se cumplió con lo establecido.

Los festejos tuvieron dos partes, los artesanos y emprendedores con sus puestos, las cantinas a cargo de los clubes Pintense y Deportivo, y los números en el escenario; por otro lado, los se festejaron los 20 años de la inauguración del Salón Cultural, con una propuesta en uno de los espacios que representan identidad, además de comodidad para los pintenses.

El clima que fue adverso para actividades al aire libre, no impidió que un buen marco de público acompañara a Yuthiel, El Cuba, en su presentación; el ex Banda XXI hizo disfrutar y disfrutó con quienes se quedaron para extender la fiesta.

Los festejos representan la oportunidad de reunirnos distendidos, con el fin de disfrutar del encuentro, pero en este caso con el plus que se trata de nuestra identidad, nuestras raíces, de honrar el pasado para mirar conscientes hacia donde vamos, además, hace y viene bien en estos tiempos procurar alegría, sostuvieron las autoridades organizadoras.