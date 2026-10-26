El pintense Nicolás Días obtuvo Medalla de Bronce en el Mundial de kick boxing en Colombia

El peleador pintense Nicolás “El Rabioso” Díaz, representante de IFAM Argentina en General Pinto y Lincoln, obtuvo la Medalla de Bronce en la modalidad Full Contact, división Adultos hasta 67 kilos (Díaz superó el pesaje oficial con un registro de 66 kilogramos), en el Campeonato Mundial de Kick Boxing (WKF), que se desarrolló en Cartagena de Indias, Colombia, del 19 al 24 de octubre.

Tras participar de la Ceremonia Inaugural venció por puntos a un representante colombiano, mientras que posteriormente cayó, por la misma vía, ante un competidor de Rusia.

De esta manera, el pintense aseguró el tercer puesto en su categoría.

Mientras tanto, continuó desempeñándose como juez, otra de sus funciones dentro de la disciplina.

Su regreso a General Pinto está previsto para el próximo martes.