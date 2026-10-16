El primer libro de Patricia Bargero sobre Manuel Puig: «Necesito Contarte es como un Frankenstein» (VIDEO)

Patricia Bargero presenta este viernes 16 de octubre, Necesito Contarte, su primer libro, particularmente escrito a Manuel Puig, el escritor argentino, referente de la literatura mundial nacido en General Villegas.

El mismo contiene 25 cartas.

Si bien Patricia no conoció a Puig en persona es en la ciudad la persona que más sabe sobre él, y en el país una referente de la vida y obra del autor de Boquitas Pintadas, por el mismo motivo.

Necesito Contarte es el título de su obra, cartas escritas a Manuel y a su entorno; dijo que es una especie de Frakestein, debido a las partes que recoge y plasmó en las hojas de este trabajo que inició antes de la pandemia, y luego de varios cambios en el trayecto, entre ellos la muerte de quien sería el editor, finalmente ve la luz.

Se trata de la concreción de un trabajo hecho desde el corazón y el conocimiento, la pasión y el desafío. Palabras entrelazadas que aportan al mundo Puig un importante caudal de conocimiento.

Necesito contarte provoca un «necesito leerte».