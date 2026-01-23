El «nuevo» intendente de General Pinto aseguró que evalúa cambios (VIDEO)

Fernando Rodríguez dejó la condición de interino y ya ocupa de manera definitiva el despacho principal de la Municipalidad, se estima que así será por los próximos dos años, tras el pedido de licencia indefinida (sin goce de sueldo) de Freddy Zavatarelli que se incorpora para trabajar en el Senado Provincial.

Ante ello el ahora primer mandatario tiene la potestad de imprimir su sello, y adelantó que evalúa cambios. No obstante reconoce al equipo matriz del Gobierno que encabeza, que tiene como conductor y máximo referente político a Alexis Guerrera.

Rodríguez, que podría definirse como un «capitán» por el lugar que le toca ocupar, se define como un «soldado» y descarta cualquier intervención en 2027; no solo porque en términos políticos falta una eternidad, sino porque considera que está dando lo último de todo en el Concejo Deliberante y ahora en el Ejecutivo.

Por lo tanto descarta de plano cualquier idea de que surja el rodriguismo.

En ese sentido destaca el recambio que la Gestión está experimentando con la incorporación en las últimas elecciones de jóvenes que se incorporaron a la política y tuvieron un papel fundamental en la última campaña, tras la cual el Gobierno pintense tuvo el respaldo, ganando, en todas las localidades del distrito.

Tras este aspecto de su nuevo rol (por lo definitivo del cargo), el jefe comunal abordó en la entrevista con Distrito Interior, otro temas que son de sumo interés para los vecinos, como las viviendas, una quita mínima en la coparticipación, que a General Pinto le significa una abultada suma de dinero; en el caso de Pinto no llega al uno por ciento, a Ameghino la coparticipación le cayó en cinco puntos, segmento que en las próximas horas publicaremos.