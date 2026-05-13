Muñíz desafió a Alberdi por la acusación pública: «Si tiene los hev… grandes que presente las pruebas de mi amenaza» (VIDEO)

Francisco Ariel Muñiz asegura haberse sorprendido tanto como la gente que lo conoce por la grave acusación que el ex armador de LLA hizo públicamente, al hacerlo responsable por cualquier problema que tuviera él, su familia o sus vienes.

Al mismo tiempo, Alberdi lo relacionó con la vice presidenta de la Nación, Victoria Villarruel, al sugerir que pueden tener alguna conexión.

Muñíz que solicitó hacer el descargo, habló con Distrito Interior, con la única intensión de aclarar la situación, ya que asegura que la acusación es totalmente infundada, y desafió al denunciante a presentar las pruebas, no ahorrando palabras para alentarlo a animarse. Aseguró en ese sentido que no lo hará porque simplemente no existen.

En la entrevista realizada esta tarde en la Plaza Principal de General Pinto, de donde es Muñiz, y donde vive, trabajando de changas, dio otros detalles de la campaña, gratuita, aclaró, a Alberdi cuando fue candidato el año anterior; aún así, aseguró que no lo conoce personalmente y dio su teoría de la razón que lo llevó al ex integrante del equipo de Milei a exponerlo de este modo.

Fuera de aire, el acusado, sostuvo que pensó e intentó denunciarlo, pero para avanzar, abogado mediante, se requiere de dinero, que él no posee, por eso, su alternativa para no verse afectado socialmente, gratuitamente, es salir a desmentirlo.

En este informe de DISTRITO INTERIOR TE VÉ abordamos, incluso el episodio que lo tuvo como protagonista a Muñíz en la Casa Rosada, por la cual fue absuelto; asegura que al consultar sus antecedentes no los tiene judicialmente.

Alberdi citó en el video que se viralizó, que Muñiz tuvo o tiene problemas para poder ver a su hija, tema al que también respondió.