Hoy se firmó el boleto de compraventa del hotel Rucalén

El intendente municipal Gilberto Alegre firmó esta mañana el boleto de compraventa del edificio del ex Hotel Rucalén, en un acto realizado en su despacho y con la intervención del escribano Pablo Gonnet.

Por parte de los propietarios del inmueble, suscribieron el documento Antonio Gatti y su hija, Fernanda Gatti, formalizando de esta manera el acuerdo para la adquisición del edificio por parte de la Municipalidad de General Villegas.

Participaron también de la firma la secretaria de Gobierno, Valeria Iglesias; el secretario de Obras Públicas, Marcelo Elgue; y el tesorero municipal, Valentín Francisco.

La adquisición incorpora al patrimonio municipal una construcción de aproximadamente 1.600 metros cuadrados, con más de cinco décadas de historia en General Villegas. El inmueble, ubicado en un sector estratégico de la ciudad y con características constructivas que permiten distintos usos, será destinado a su recuperación, adecuación y puesta en valor como edificio público.

La decisión forma parte de una política de recuperación de inmuebles y patrimonio edilicio para ampliar la infraestructura disponible y generar nuevos espacios destinados a la atención, alojamiento y cuidado de adultos mayores, complementando los servicios que actualmente brinda el Municipio.

Por sus dimensiones, ubicación y características, el edificio ofrece además la posibilidad de desarrollar diferentes espacios y realizar las intervenciones necesarias para garantizar mejores condiciones de accesibilidad, seguridad y atención.

La incorporación del ex Hotel Rucalén al patrimonio municipal representa, en este sentido, una nueva herramienta para ampliar la capacidad de respuesta del Estado local frente a necesidades concretas de la comunidad.

El proyecto contempla recuperar una estructura existente, darle una nueva función y convertirla en infraestructura al servicio de la comunidad, evitando que un edificio de relevancia para la historia urbana de General Villegas pierda su utilidad y poniendo sus instalaciones nuevamente a disposición de los vecinos.