Con gran expectativa se sortea esta tarde la segunda tanda de viviendas sociales en General Pinto

Esta tarde a las 17 horas, como ocurriera el viernes pasado, los inscriptos en el listado de aspirantes a las viviendas sociales construídas en la ciudad cabecera, tendrán la posibilidad de acceder al techo propio.

La demanda habitacional principalmente genera una gran expectativa en este sorteo que se da en un momento donde los planes de vivienda no existen.

Son un total de 59 viviendas a sortear entre 394 familias. La particularidad es que en este caso son vecinos en general, ya que las anteriores, estaban destinadas a personas con discapacidad y trabajadores estatales (municipales, de provincia y de nación), para quienes se reservó la mayor cantidad.