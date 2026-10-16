General Villegas: los propietarios decidieron demoler una vivienda que había sido usurpada

La empresa MT Sobrón llevó adelante la demolición de una vivienda (habitable) que se encontraba ubicada frente a la terminal de ómnibis, sobre la calle Pueyredón.

El inmueble que estaba sin moradores desde hace años, pertenece a la sucesión de una conocida familia, cuyos integrantes decidieron demolerlo debido a la presencia de extraños en el lugar.

Desde hace un tiempo se observaba allí a un hombre que ocupaba un sector ubicado en la parte posterior, situación que se fue agravando debido a la presencia de otras personas que comenzaron a frecuentar el lugar, incluso en algunos casos, foráneos que cometieron delitos se resguardaron allí, ocultando, incluso, los elementos sustraídos.

La reiteración de estos episodio que hicieron crecer la preocupación de la gente, incluso con denuncias en áreas municipales y Policías, decantaron en esta acción.

El espacio que continúa a la venta, sería cerrado en su frente, quedando como un terreno baldía, permaneciendo a la venta.

Por otra parte, pegado a la casa demolida, se encuentra otra propiedad cuyo estado está deteriorado, pero al correr el mismo riesgo de usurpación, se estima que podrían invitar a los propietarios a tomar la misma decisión que sus vecinos.

Respecto a quien estaba en carácter de okupa, se le retiraron a la calle las pertenencias (sin que hubiera decidido dónde alojarse ya que no contaba hasta anoche con un lugar donde hacerlo).

A su vez, durante las tareas de demolición se observó a agentes de la Guardia Urbana frente a la terminal de ómnibus, su presencia era preventiva a fin de evitar que a la misma fueran trasladados los elementos recientemente puestos en la vereda, o quisiera alguna persona ocupar ese sitio.