Deportivo Pinto se consagró Campeón del Torneo Apertura de la Liga Amateur

Faltando dos fechas para que culmine el torneo, el azul se impuso en su cancha por 2 tantos a 1, a El Linqueño en un partido parejo y emocionante.

Para destacar es que «El Depor» logró este nuevo Campeonato invicto, y hasta ahora, con la mayor cantidad de goles convertidos y que menos le convirtieron. 8 triunfos consecutivos, 21 goles a favor, 5 en contra,

Deportivo se encuentra con 24 puntos en la tabla de posiciones, seguido por Atlético de Roberts, con 17.

Otro dato, de los últimos 8 Torneos, 6 fueron ganados por Deportivo. En su mayoría dirigidos por el DT Pablo Zärate, en esta oportunidad por Gustavo Barrera (Semillo).