La Sociedad Rural de General Villegas rindió homenaje a Raúl Vassarotto tras 38 años de trabajo en el control lechero

La institución le rindió homenaje en su sede, con la presencia de integrantes de la Comisión Directiva, compañeros y productores lecheros, en reconocimiento a una trayectoria marcada por el compromiso y el vínculo con el sector.

La Sociedad Rural del Partido de General Villegas realizó el jueves 15 de octubre un reconocimiento a Raúl Vassarotto, quien se jubiló después de 38 años de trabajo en el área de control lechero de la institución.

El encuentro se llevó a cabo en la sede de la Sociedad Rural y reunió a integrantes de la Comisión Directiva, compañeros de trabajo y representantes de distintos tambos, que acompañaron a Raúl en este momento especial, junto a su esposa.

Durante el homenaje, el presidente de la Sociedad Rural, Guillermo “Willy” Moreno, leyó dos cartas de agradecimiento. Una de ellas, enviada por Celia y Guillermo, de Tambo El Pegual, firma Tecnovа S.A., destacó su responsabilidad, esfuerzo y el lugar fundamental que ocupó durante tantos años en la empresa. La otra, en nombre de la Sociedad Rural, puso en valor sus casi cuatro décadas de trabajo, su compromiso con el control lechero, la predisposición permanente y la calidez con la que se relacionó con compañeros y productores.

Como parte del reconocimiento, se le entregó una placa recordatoria por sus 38 años de compromiso, trabajo y dedicación, además de otros obsequios.

Emocionado por el homenaje, Vassarotto expresó su agradecimiento a la Comisión Directiva y a todas las personas que formaron parte de las distintas comisiones a lo largo de estos años. Recordó que el tiempo pasó muy rápido, destacó que pudo cumplir muchos de sus objetivos personales durante esta etapa y señaló que se lleva el cariño de mucha gente.

La Sociedad Rural agradeció su aporte y dedicación durante todos estos años y le deseó que disfrute de esta nueva etapa junto a su familia, con la certeza de que las puertas de la institución siempre estarán abiertas para él.