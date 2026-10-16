La ofrenda a San Martín, colocada el 17 de agosto, está a punto de cumplir dos meses en su busto

La plaza San Martín, de General Villegas, que lleva su nombre en honor al Libertador de América fue escenario del homenaje al General José de San Martín el pasado 17 de agosto, como cada año.

Sin embargo en esta oportunidad hay un detalle que no pasó desparcibido para un vecino que habitualmente pasa caminando por el lugar; a casi dos meses de aquel acto oficial la ofrenda floral, que no fue retirada, luce sobre el busto de San Martín, inamovible.

«La observo desde hace tiempo, cada vez que paso miro esperando que ya no esté la ofrenda, sin embargo, allí ha quedado», comentó el vecino que advirte sobre este caso.

Puede considerarse, y tal vez lo sea, un hecho menor, no obstante tratándose de un espacio cuidado, al que s emantiene con dedicación, este olvido, o descuido, es lógico que no pase desapercibido.