Intervenciones quirúrgicas oftalmológicas en Gral. Villegas: “Lo primero que vi fueron los colores” (VIDEO)

En julio se iniciaron las intervenciones de cataratas en General Villegas. Es el único tratamiento eficaz para dar solución a este problema ocular, porque no hay medicamentos ni gotas para los ojos que hagan desaparecerlas.

Grises, molestias, fastidio e impotencia de no poder ver bien. Todo eso se terminó para Lidia Montivero quien a través de una cirugía cambió su calidad de vida. Reaparecieron los colores y se renovó la esperanza para ver plenamente.

“La operación fue una barbaridad, lo primero que vi fueron los colores, que hacía muchos años que no los veía; veo bien ahora”, dijo Lidia.

La oftalmóloga Evangelina Serrano realizó la intervención y explicó que “Lidia tiene 59 años y hace 4 años tuvo que dejar de trabajar por el inconveniente que tenía con la visión de su ojo izquierdo que es del cual se operó porque tenía una visión bulto y no llegaba a ver nada”.

“Gracias al programa del Municipio, y la posibilidad que tenemos de operar de cataratas sin costo alguno para aquellas personas que no tienen obra social, Lidia recuperó el cien por ciento de la visión, quedó sin lentes y está súper contenta y nosotros también en el sentido en que le hemos podido mejorar un montón la calidad de vida a Lidia”, aseguró.

Asimismo, Lidia se mostró “muy agradecida con el Doctor Campana, con el Doctor Sala y con la Doctora Evangelina y estoy muy contenta, me faltaría el otro ojito, pero pronto va a ser porque al ver tan bien con el operado me molesta”.

“El equipo me trató re bien, el Dr. Sala me había dicho que se iba a poder operar y al tiempo, al año y medio, la Doctora Evangelina me dio turno, estoy muy agradecida a todos y principalmente a Evangelina que es muy amorosa”, añadió.

Al mismo tiempo la Doctora Serrano destacó que “así como la historia de ella hay un montón más de personas y se está trabajando mucho desde lo quirúrgico y el Servicio de Oftalmología para mejorarle la calidad de vida a la mayor cantidad de villeguenses que podamos”.

“También queremos contarles que desde lo que llevamos del año se llegó a atender más de 2.500 pacientes en consultorio y en guardia, así que súper agradecidos por esto y a seguir trabajando para seguir mejorando la calidad de vida de los villeguenses”, finalizó Serrano.

La oportunidad de mejorar la calidad de vida a través de la vista es una realidad hoy en General Villegas a través del equipo médico del Hospital Municipal.

