Cambios en el código de tránsito bonaerense: cuándo tomar una vía por la derecha y cuando ceder el paso

La medida responde a un vacío legal que existía desde la sanción del Código de Tránsito provincial en 2009. Hasta ahora, la normativa permitía velocidades superiores en las vías principales, pero no aclaraba expresamente que un vehículo que llegaba desde la derecha perdía su prioridad cuando ingresaba desde una calle de menor jerarquía.

Con la nueva ley, los conductores deberán detenerse y permitir el paso de los vehículos que circulen por las vías principales antes de incorporarse o atravesarlas. El cambio busca evitar interpretaciones diferentes de la normativa y unificar los criterios utilizados para determinar las prioridades en las intersecciones.

La modificación también busca adecuar las reglas de circulación bonaerenses a las que rigen en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde existe una regulación sobre las prioridades de paso entre vías de distinta jerarquía.

«Lo que buscamos fue otorgar claridad y seguridad jurídica ante un vacío legal existente en la provincia de Buenos Aires desde la última modificación de la Ley de Tránsito provincial», explicó la legisladora Vaccarezza sobre los motivos que impulsaron la iniciativa, que finalmente obtuvo la aprobación de ambas cámaras de la Legislatura.

«Esta ley busca brindar mayor claridad a los conductores y ordenar situaciones que forman parte de la circulación cotidiana. Tener reglas claras también es una forma de contribuir a una convivencia vial más segura», señaló la diputada, al referirse a los cambios que introduce la normativa provincial. (Fuente: DIB)