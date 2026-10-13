Maratón Rosa por LALCEC: «Lo recaudado se transforma en más campañas de prevención» (VIDEO)

Liliana García, Presidente de LALCEC habló minutos antes de la largada de la pruba atlética disputada el domingo, del valor que tiene para la institución que preside los fondos que reciben.

Lo recaudado permite aumentar las campañas de prevención y los estudios que de manera gratuita se realizan los vecinos durante el año.

Más allá de ese aspeco, García resaltó la alegría que significa el cada vez mayor acompañamiento de la gente en general, representantes de Centros de Salud, entidades, clubes, agrupaciones atléticas y otros.

Lo que se puede advertir como un fenómeno deportivo es sin dudas el resultado del trabajo ininterrumpido de años luchando contra el cáncer.