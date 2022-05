Los scouts de General Villegas disfrutan de la presencialidad en su isla e invitan a sumarse al grupo

La agrupación local «Cacique Pincén» retomó apenas la pandemia lo permitió de las actividades al aire libre en la isla ubicada en el Parque Municipal.

La totalidad de las Ramas que lo integran, Manada, de 7 a 11 años; Unidad Scouts, de 11 a 14 y Caminantes, de 15 a 21 se reúnen cada sábado desde las 14:30 hasta las 17:00 hs.

Este tiempo fue de capacitaciones virtuales y algunos encuentros con los integrantes de la Agrupación de ese modo, pero sin poder tener alguna práctica dada la situación que se estaba viviendo.

En agosto del 2021 tuvieron la posibilidad de verse las caras nuevamente pero la pandemia no tardó en regresar con un rebrote; ahora que la situación mejoró, los niños, adolescentes y sus dirigentes retomaron las actividades, especialmente al aire libre.

Graciela Ortiz, dirigente, contó que puede sumarse todo aquel que sienta la curiosidad o necesidad de formar parte, lo que no significa que deba quedarse; muchas veces no resulta como esperaban y deciden no continuar, es algo que está dentro de lo previsto, pero es importante que se permitan conocer la vida scouts, explicó; al mismo tiempo agregó que siempre es bueno sumar dirigente, por eso hizo extensiva la invitación a los mayores, aclarando que no necesariamente tienen que tener niños o adolescentes en el grupo.

El contacto con la naturaleza, el asumir un compromiso de este tipo y lo que significa el escautismo puede ser una interesante experiencia de visa, aseguró.

