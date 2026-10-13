Hay nuevo lugar con el estilo de siempre, conocé Loli Tendencia, en la calle Belgrano de General Villegas (VIDEO)

Pilar Muriño inicia una nueva etapa en el camino que lleva recorrido en el mundo de la moda y el comercio; desde la tarde noche de este lunes, estrenó espacio propio para Loli Tendencia, sobre la calle Belgrano, a metros de Moreno. El nombre rinde honor a su mascota.

Su negocio en realidad funcionaba junto a Regalarte (Lo de Vivi), su madre, quien en todo momento la apoyó y acompañó desde que decidió iniciar. La demanda y el crecimiento, resultado del buen gusto y los precios en las prendas, calzado y accesorios, marcaron el crecimiento, tanto fue así que se vio en la necesidad de contar con este nuevo espacio.

Más allá de lo que se pueda describir en palabras, es recomendable visitar el lugar, conocerlo, recorrerlo, sin obligación de compra. Un primer piso con una imponente variedad de prendas y calzado aguarda a las clientas habituales, y por supuesto a las nuevas.

En el ingreso sorprende una pared completa con bijouterie y accesorios que se complementan con carteras, cintos y otras opciones en marroquinería.

La ropa es de noche, casual, para ocasiones especiales, y para el día a día.

Loli Tendencia tiene también descuentos por pago contado y una novedad que no pasa desapercibida, una ruleta a la que se accede en cada compra, al hacerla girar el azar puede otorgarte interesantes descuentos y premios.

En el plano general, la ciudad ganó un nuevo espacio, una nueva oportunidad de compra, también de empleo, porque la proyección es sumar personal en algún momento.

Este es uno de los casos que se muestra disruptivo en medio de la crisis innegable, que a pesar de exitir, están quienes a puro corazón, y desafiando cualquier aparente adversidad, se resisten a creer que no se puede. Así nacen espacios y nuevas propuestas como la de Pilar.