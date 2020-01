10 niños, algunos por primera vez, disfrutan una cena en un restaurante de Gral. Villegas

La experiencia será inolvidable para todos, pero especialmente para aquellos chicos que por primera vez junto a sus amigos y compañeritos de equipo viven esta experiencia. Esta noche cenan en la parrilla de Juan Carlos Mackay.

La iniciativa la tuvo Darío Olaizola un entusiasta vecino del barrio El Ciclón que oficia de presidente de una comisión que hace mucho tiempo ya no funciona como tal (los compromisos de los integrantes, la falta de tiempo, etc) pero que no abandona y sigue y el fruto de esa persistencia se va reflejando en los pequeños pero muy importantes logros.

Esta vez salió por los restaurantes anpedirncenas para los niños que participan en el campeonato de futbol infantil que se juega en las canchita del barrio.

Así es como en un principio los ganadores y luego el resto fueron y están disfrutando de cenas en lugares como La Guarderia del Cuita, la sede del club Atlético y en La Parrilla. Nuchos de esos chicos, esta noche también hay una niña que integró el equipo, están viviendo esta experiencia por primera vez. Premio a la participación en equipo jugando un deporte y por iniciativa de un particular (este último detalle es de valor para la sociedad, no es necesario que los chicos lo sepan).

Las imágenes compartidas con los lectores de Distrito Interior, tienen como fin poner en hechos una frase que cada tanto podemos mencionar: No todo está perdido.

Y agregamos, se necesitan un poco de imaginación y muchas ganas, entre otras cosas, pero con eso, a la vista está, alcanza para que 10 pequeños sean felices por unas horas.

