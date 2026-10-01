La oposición de General Pinto explicó por qué se negó a integrar la Comisión Evaluadora a pesar del interés de la comunidad (VIDEO)

La exposición de las listas de los inscriptos que están en condiciones de acceder, mediante sorteo, a las 129 unidades habitacionales, generó una fuerte controversia que pudo verse especialmente en las redes sociales.

A su vez se ve reflejado en los aproximadamente 60 cartas de oposición que recepcionó el municipio en la Mesa de Entradas, para las cuales se conformó la Comisión Evaluadora Local, a la fue convocada la oposición representada en el Concejo Deliberante; sin embargo, los ediles se negaron rotundamente a ser parte, a pesar de haberse manifestado en torno a la confección de las listas.

Este miércoles tres de los concejales, Franco Flamini y Jorge Sánchez, por Un Cambio Distrital; y Juan Pablo García (Pa ho), de la UCR, hablaron con Distrito Interior, explicando las razones de su postura que los llevaron a negarse a ser parte. En ese sentido explicaron también por qué La Libertad Avanza, no aparece en los firmantes de la nota mediante la cual oficializaron esta negación.

Finalmente, teniendo en cuenta que el origen de las inscripciones para estos planes de vivienda, «Casa Propia – Construir Futuro», «Construcción de 108 Viviendas en la Ciudad de General Pinto», «Bonaerense II, Solidaridad – Municipios» y «Construcción de 21 Viviendas en la Localidad de General Pinto», tiene, para ellos, en algún punto especualción política en el marco de la campaña electoral del 2023, fueron consultados sobre la conformación de un frente que tendría atoda la oposición trabajando en conjunto por un proyecto hacia las elecciones de 2027, en el que estaría LLA, indicaron que efectivamente están en ese camino.