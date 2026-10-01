Docentes de la provincia de Buenos Aires anunciaron un paro por 24 horas para este jueves 1 de octubre en reclamo de mayor seguridad en las escuelas.

Mediante un comunicado, remarcaron que exigen «medidas urgentes y concretas de consenso social, frente a los hechos de violencia ocurridos contra trabajadores de la educación en los últimos días, que se suman a un problema que desde hace un tiempo aqueja al sector».

La medida de fuerza es encabezada por el Sindicato Único de Trabajadores de Educación de Buenos Aires (SUTEBA), la Asociación del Magisterio de la Enseñanza Técnica (AMET), la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) y la Unión de Docentes Bonaerenses de la provincia de Buenos Aires.

Además, le pidieron al Gobierno de Axel Kicillof: «Para que reaseguremos con políticas integrales y dispositivos comunitarios, pedagógicos e institucionales, que las escuelas sean espacios de enseñanza y aprendizaje, libres de violencia».