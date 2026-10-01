General Pinto: se conformó la Comisión Evaluadora Local para evaluar los beneficiarios de las viviendas, la oposición se negó a integrarla

La Municipalidad de General Pinto informa que, mediante el Decreto N° 305/2026, se ha constituido oficialmente la Comisión Evaluadora Local en el marco de los programas de viviendas «Casa Propia – Construir Futuro», «Construcción de 108 Viviendas en la Ciudad de General Pinto», «Bonaerense II, Solidaridad – Municipios» y «Construcción de 21 Viviendas en la Localidad de General Pinto».

Esta comisión tiene como objetivo principal analizar las observaciones e impugnaciones presentadas en el marco del procedimiento de listado de postulantes al sorteo, garantizando la transparencia y la pluralidad institucional.

Ampliación del plazo

En este marco, y tal como se viene informando a la comunidad, el Ejecutivo municipal también dispuso ampliar el plazo para la presentación de impugnaciones, reclamos y observaciones sobre el listado de los aspirantes a participar del Sorteo de Viviendas hasta el miércoles 30 de septiembre de 2026.

La ausencia de la oposición

A pesar de que el Ejecutivo municipal convocó formalmente a todos los bloques del Honorable Concejo Deliberante para integrar este espacio de control y evaluación, los representantes de la oposición se negaron a formar parte de dicha comisión. Esta decisión de los bloques opositores deja un vacío en la representación política y genera interrogantes sobre su verdadero compromiso con la transparencia en la asignación de las viviendas.

Desde el oficialismo se lamentó profundamente esta actitud, ya que la negativa de la oposición impide que sus representantes fiscalicen y sean parte de la solución, demostrando una vez más que anteponen sus intereses sectoriales y su especulación política por sobre las necesidades concretas de los vecinos de General Pinto que esperan por su hogar.

Composición final de la Comisión

Ante la negativa de los bloques opositores, y con el fin de no demorar el proceso, la Comisión Evaluadora quedó finalmente integrada por cinco (5) miembros, conformada de la siguiente manera:

· Tres (3) representantes del Departamento Ejecutivo Municipal.

· Dos (2) representantes del bloque Partido Justicialista Frente Renovador, del Honorable Concejo Deliberante.

Cabe aclarar que, si bien el decreto original preveía la participación de la oposición, la negativa de estos bloques a designar a sus representantes obligó a readecuar la composición para poder avanzar con el dictamen correspondiente.

Plazos y funciones

Según lo establecido, la comisión tendrá a su cargo el análisis de las observaciones e impugnaciones presentadas hasta el 30 de septiembre de 2026, debiendo emitir el dictamen correspondiente. Asimismo, el Período de Análisis se extenderá hasta el 07 de octubre de 2026, fecha límite en la que deberán emitir el dictamen final. Una vez concluido este plazo, se notificará a cada interesado el dictamen emitido.