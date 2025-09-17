En Charlone encontraron bidones de fitosanitarios tirados en la basura que luego, desconocidos, quemaron

En el día de ayer, informaron desde la Delegación Municipal de la localidad, fueron hallados varios bidones vacíos de agroquímicos descartados en el basurero.

Dado que estas prácticas están totalmente prohibidas por Ley, se dio aviso al área municipal correspondiente, la que intervendría en horas posteriores.

Más tarde, debido al llamado de vecinos por un fuerte olor a plástico y remedio que se sentía en buena parte del pueblo, las autoridades municipales concurrieron al lugar encontrando que personas ajenas al municipio habían prendido fuego los bidones.

No está claro aún si los infractores fueron identificados, y en consecuencia, se tomarán medidas legales ante tan grave maniobra que atentó directamente contra la gente.

En poco tiempo este es el segundo episodio al respecto en el distrito; anteriormente había ocurrido algo similar, sin la posterior quema, en Piedritas.