Gran despliegue de grúa y camiones de una empresa villeguense en el retiro de un camión accidentado (VIDEO)

El accidente que incluyó dos camiones que se rozaron en la Ruta 226 entre Tres Algarrobos y Carlos Tejedor días atrás, dejando a uno de ellos en la banquina con el tren delantero dañado, demandó la intervención de una grúa para poder remolcarlo.

El operativo mostró un importante despliegue que no resultó indiferente a quienes transitaron por el lugar, quienes lo observaron mientras esperaban se habiliara el tránsito en el lugar. las tareas fueron realizadas por la empresa de General Villegas JLR, de Jorge López.

Su presencia en este tipo de situaciones es cada vez más frecuente. Si bien el servicio que presta es de montajes industriales, los equipos, personal y maquinarias con que cuentan, permiten también, este tipo de trabajos.