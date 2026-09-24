Medidas de prevención ante el pronóstico del Super Niño: limpian el canal de calle Cacique Pincén (camino a Elordi)

Esta mañana personal y maquinarias de Servicios Urbanos y Vial trabajan en la limpieza del canal que corre paralelo a la calle Cacique Pincén, que une General Villegas con Elordi.

El mismo es una de las obras fundamentales para el escurrimiento y drenaje de agua en caso de abundantes lluvias, que permite el alivio de un sector densamente poblado de la ciudad cabecera.

Anteriormente la misma tarea se llevó acabo en los canales de la calle Vuelta de Obligado que abarca varios barrios, y el de calle Goedelmann en cercanías del hospital.

El pronóstico del Super Niño que llegaría con abundantes precipitaciones, de hecho el fin de semana se anticipan lluvias, es uno de los motivos principales para que se estén llevando a cabo el despliegue de equipos para extremar las medidas de prevención.