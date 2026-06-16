Fernando Galli asumió esta mañana como Encargado del barrio La Trocha

Formalmente fue puesto en funciones esta mañana previa presentación a cargo del intendente y algunos de sus funcionarios que lo acompañaron hasta el corralón del barrio La Trocha.

El nuevo funcionario, que ya formó parte de esta Gestión en otras oportunidades, tendrá a su cargo los barrios que se encuentran detrás (o delante) de la Avenida Chassaing Sur, 11 en total.

Galli inicialmente cuenta con 22 personas a su cargo, que hoy iniciaron sus actividades bajo sus órdenes. AMPLIAREMOS