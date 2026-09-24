ÚLTIMA NOTICIA: renunció la concejal libertaria Natali Olmedo en General Pinto

Esta mañana la concejal Natali Olmedo presentó la renuncia formal a la banca que ocupaba.

Esta era una posibilidad que se barajaba desde hace un tiempo, incluso la edil lo había manifestado en mas de una oportunidad puertas adentro.

Su vínculo con el grupo a través del cual llegó al Concejo nunca fue bueno, pero resistía y no cedía a la presión que, según trascendió ejercían sobre ella para que su postura fuera más representativa de los principios libertarios.

De ser aceptada la renuncia, la que no tendría oposición, su lugar lo ocupará Jonatan Pagan inicial, referente de La Libertad Avanza en General Pinto.