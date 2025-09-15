Charlas sobre salud mental: «El nido vacío» (VIDEO)

Cada semana, la Licenciada Silvia Diumenjo, introduce a la audiencia de la mañana de FM Peregrina (92.9) en diferentes temas que forman parte del nombre d ela columna, «Charlas sobre salud mental»; eque en muchos casos son propuestos por los mismos oyentes.

La profesional aclara que la temática abordada es en general, y no en particular; este detalle, dado que pueden haber personas que sienten como propios los ejemplos, o que su situaci´pon respecto a lo que se habla no es alcanzada. No obstante, cada encuentro cobra mayor interés, demostrado así, por la constante participación de la gente.

La salud mental representa actualmente, una de las problemáticas más acentuadas en la sociedad, sin distinción de clases o edades. Estos espacios son disparadores para el análisis y un acompañamiento hacia la consulta o el pedido de ayuda, tan necesarios para atravesar cualquier proceso.