Comenzó en el CEAM la Diplomatura Universitaria en Emprendimientos e Innovación

Con una muy buena participación de 38 estudiantes, comenzó en el Centro de Educación Abierta Municipal (CEAM) la Diplomatura Universitaria en Emprendimientos e Innovación, propuesta por la UNNOBA en el marco del Programa Puentes.

Durante el primer encuentro, la Directora de Educación, Prof. María Luján Ottaviano, realizó la presentación de la docente a cargo de la propuesta, Andrea Tonellotto.

La diplomatura tiene una duración de dos cuatrimestres y se desarrolla bajo una modalidad híbrida, combinando encuentros presenciales y virtuales.

La propuesta está destinada a emprendedores y personas interesadas en emprender, brindando herramientas para potenciar habilidades creativas, desarrollar proyectos e incorporar conocimientos vinculados a la innovación.

Desde el CEAM seguimos acercando oportunidades de formación universitaria a General Villegas.