Lucas Giacobone volvió a ganar y espera poder pelear por un cinturón en General Villegas (VIDEO)

El púgil local que entrena bajo las órdenes de Caito Valdebenito ganó un cinturón este fin de semana en Ameghino al vencer a Santiago Purizaga por abandono en el segundo round.

Giaccobone ahora espera el combate por la revancha luego que consiguiera un empate en la provincia de Santa Fé. Está en juego un cinturón de AMBAPA que podría disputarse en General Villegas.

Para ello será necesario la realización de un nuevo festival, teniendo a favor la respuesta de la gente cada vez que se organiza uno. El joven sueña con el profesionalismo y trabaja duro para ello, sabiendo que el sueño es la base, pero el sacrificio con lo que se construye y materializa.