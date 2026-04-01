El Ministro de Salud Kreplak, encabezó un encuentro regional en General Pinto

Durante la mañana de hoy, martes 31 de marzo, General Pinto recibió a los municipios miembros de Región Sanitaria III para el Pre Congreso Provincial de Salud (Pre-CoSaPro) 2026. La jornada, que dio inicio en el Salón Blanco del Palacio Municipal y luego continuó en el Centro Cultural de General Pinto, contó con la presencia del ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak; el intendente Fernando Rodríguez; la directora de Región Sanitaria III, Lucrecia López; y el Secretario de Gestión Hospitalaria comunal, Juan Pablo Lagorio, entre otros funcionarios.

Este encuentro, representa la instancia previa al CoSaPro 2026, que se llevará a cabo los días 15, 16 y 17 de abril en Mar del Plata. Participaron legisladoras, jefes comunales y responsables de las carteras sanitarias de los distritos de Chacabuco, Florentino Ameghino, General Arenales, General Pinto, General Viamonte, Junín, Leandro N. Alem y Lincoln, los cuales componen la Región Sanitaria III.

En sus palabras de bienvenida, el intendente Rodríguez expresó: “Es un orgullo poder recibirlos en nuestra comunidad, en este espacio de contención, de reflexión y de trabajo colectivo, en torno a uno de los pilares fundamentales que es para cualquier sociedad, como lo es la salud”.

Por su parte Kreplak agradeció la presencia de intendentes e intendentas. “Eso marca lo importante que es la salud para la población, pero además, la vocación que tenemos de trabajar mancomunadamente entre todos y todas”, remarcó.

En ese sentido, agregó: “Vengo a contar en qué invertimos el tiempo y los recursos en el último año, un poco en función del plan quinquenal, y un poco en función de lo último discutido en esta región en el último Pre-CoSaPro. Sobre eso vamos a ver qué se consiguió y qué es lo que queda pendiente por discutir”.

Además de las exposiciones, la jornada se dividió en talleres que se extendieron hasta la tarde.