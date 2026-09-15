Por primera vez se realizó una caravana por alguien que supera el cáncer en General Villegas

Esta tarde las bocinas en el centro de la ciudad sorprendieron a aquellos que no estaban al tanto de este acontecimiento d ela vida, Aimé Urquiza, una paciente oncológica se acababa de realizar la última quimioterapia en Tres Algarrobos.

Al llegar a la ciudad el grupo de Mujeres Entrelazadas, actuales y ex pacientes con cáncer, la esperaba en el acceso para celebrar con una caravana que recorrió el circuito céntrico, incluso, con el acompañamiento de alumnos de dos colegios que la esperaron a su paso, frente a los establecimientos.

Es la primera vez que se toma esta decisión, la primera vez que se toma a la última quimio como un triunfo a un duro rival, al que especialmente en esta ciudad se lo respeta, pero ya no es sinónimo de muerte como ocurría años atrás; tanto LALCEC, como Mujeres Entrelazadas, e instituciones deportivas como el cub Atlético que realiza una maratón en el marco del mes de la lucha contra el cáncer de mama, contribuyen a que se le haga frente con la fuerza de la unión, hablando de esta enfermedad, visibilizando hechos como éste que hay esperanza si se lucha.

Hoy en General Villegas se marcó un precedente, es noticia algo tan especial como la esperanza.