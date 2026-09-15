Río V en Banderaló: colocan elementos para monitorear su caudal ante el pronóstico del «Súper Niño»

Esta tarde personal de Hidráulica de la provincia de Buenos Aires, junto al Secretario de Obras Públicas, el Director Defensa Civil del municipio y bomberos voluntarios de General Villegas, colocan varillas en el cauce del río a la altura del Meridiano, en el límite de las provincias de La Pampa con Buenos Aires.

Esta disposición responde al ponóstico de abundantes lluvias para los próximos meses en el marco del «Súper Niño».

Para la tarea, los bomberos dispusieron de la lancha y kayaks con los que trabajan dentro del agua donde se colocan varillas que permiten tener datos sobre el comportamiento del caudal.

Son medidas preventivas, entre otras que se realizan en este contexto.