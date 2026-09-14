Guaminí: hallaron un cuarto cuerpo de los pescadores ahogados e identificaron a las víctimas

El hecho se produjo al mediodía del sábado, momento en que soplaba un fuerte viento que podría causado el vuelco de la embarcación, y con una temperatura que no superaba los 8 grados.

Las víctimas son José Domingo Carrizo (84) con residencia en San Isidro, Carlos Augusto Pérez (71), de Capital Federal y José Luna (70), además de José Antonio Bianchi (52), el guía de pesca local que vivía en Balneario Cochicó, a 15 kilómetros de Guaminí. El quinto pasajero de la lancha sigue desaparecido y no trascendió su nombre, informó el sitio La Brújula 24.

La búsqueda -a cargo de los Bomberos Voluntarios de Guaminí y Defensa Civil- se reanudó esta mañana de domingo aunque no reina el optimismo ya que pasaron muchas horas y, para colmo, durante la noche se registró una sensación térmica de un par de grados bajo cero.