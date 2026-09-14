General Villegas: limpiaron el canal de Vuelta de Obligado y calle Salta de cara al pronóstico de intensas lluvias

La llegada del «Súper Niño» ha puesto en alerta a toda la zona, motivo por el que se realizan diferentes acciones preventivas teniendo en cuenta que las abulatadas lluvias que se esperan pueden generar serios inconvenientes.

En ese sentido es que uno d elos desagües pluviales más importantes d ela ciudad fue intervenido la semana anterior por personal de Servicios Urbanos y Vial; se trata del canal de la calle Vuelta de Obligado, desde Cacique Pincén hasta la Avenida Chassaing Sur, y la calle Salta.

Ambos son a cielo abierto, y cabe destacar que en su interior además del sedimento propio que se acumula, se retiraron diferentes elementos que contriuyen a la obstrucción, como cocinas, colchones, y otros, por los que reiteradamente se solicita tener responsabilidad a la hora de sacar la basura de las viviendas. Desde el municipio precisaron que unos 36.000 kilos de desperdicios fueron retirados del canal de Vuelta de Obligado.

Jorge Rementería, el titular de Servicios Urbanos, comentó a Distrito Interior, que luego de la limpieza, buena parte del barro, permaneció en el lugar, generando en algunos casos el reclamo de vecinos. Ello se debió a que debía escurrir el agua para poder ser trasladado al lugar determinado para tal fin, evitando de ese modo que la suciedad fuera derramada en buena medida por las calles.

Más allá de ese detalles, propio de la logística del trabajo realizado, Rementería destacó la dedicación de los trabajadores que intervinieron y el compromiso de la Municipalidad a seguir trabajadndo en el saneamiento de los desagües, apelando al acompañamiento d ela población para mantenerlos en buenas condiciones ante eventuales grandes caídas de agua.