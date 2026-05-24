Defensa Civil General Pinto, crece en autonomía y servicios en la comunidad (VIDEO)

A cargo de Martín Chiarani, esta área que es una de las últimas en ser creadas dentro del ámbito municipal, experimenta un notable crecimiento no solo en la cantidad y tipo de servicios que presta en la comunidad, con mayor presencia, sino también en elementos propios para esas tareas que se le requieren, y con personal que va adquiriendo experiencia, lo que le permite contar con autonomía y proyección de crecimiento.

Defensa Civil acaba de estrenar su nueva sede, ubicada en el ex vivero municipal, donde reúne todo lo necesario para su funcionamiento, incluída un estación que permite monitorear de manera constante el clima, adelantándose a posibles contingencias.

Distrito Interior visitó el lugar, y habló con su titular, conociendo los pormenores del funcionamiento, que incluye desde hace un tiempo el rescate animal, el que se viene dando con buenos resultados, tal como muestran las imágenes que acompañan la nota.